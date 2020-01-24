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КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ ПОПРОСИЛ ГОСОРГАНЫ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА РЕЗЕРВИСТОВ
24 Января 2020 12:07
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства попросил госорганы активно обратить внимание на резервистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Ключевые слова: Президент Казахстана, Президентский кадровый резерв,
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