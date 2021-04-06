НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил вакцину «Спутник-V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальную страницу в сети Facebook пресс-секретаря Главы государства Берика Уали.

«Сегодня Глава государства получил вакцину «Спутник-V», произведенную карагандинским фармацевтическим заводом. После вакцинации его самочувствие хорошее. Никаких побочных эффектов нет.

Президент убежден, что только вакцинация граждан Казахстана и формирование коллективного иммунитета позволят победить коронавирус, снять все ограничения, обеспечить восстановление обычной жизни граждан и экономической деятельности.

Глава государства вновь призывает всех граждан принять вакцину при первой возможности. Это единственный способ уберечь себя и ваших близких.

Ранее Президент РК поручил Правительству и местным исполнительным органам обеспечить поставки вакцин из-за рубежа и наладить отечественное производство, а также организовать прививочный процесс», - сообщил Берик Уали.





Напомним, 1 апреля 2021 года Глава государства провел совещание об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране. Президент Казахстана призвал всех казахстанцев принять вакцину при первой возможности.