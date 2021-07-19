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    16:00, 19 Июль 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев: Половина акимов сдают экзамен на «тройку»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев оценил работу акимов по темпам вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Пандемия стала своеобразным экзаменом для руководителей регионов. Этот экзамен, как минимум, половина акимов в лучшем случае сдают на «тройку», - сказал в ходе совещания по эпидситуации Глава государства.

    Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что курс иммунизации завершили около 2,8 миллионов казахстанцев.

    Напомним, сегодня проходит совещание по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Главы государства.


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