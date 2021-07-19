Касым-Жомарт Токаев: Половина акимов сдают экзамен на «тройку»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев оценил работу акимов по темпам вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пандемия стала своеобразным экзаменом для руководителей регионов. Этот экзамен, как минимум, половина акимов в лучшем случае сдают на «тройку», - сказал в ходе совещания по эпидситуации Глава государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что курс иммунизации завершили около 2,8 миллионов казахстанцев.

Напомним, сегодня проходит совещание по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Главы государства.