16:00, 19 Июль 2021 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев: Половина акимов сдают экзамен на «тройку»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев оценил работу акимов по темпам вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Пандемия стала своеобразным экзаменом для руководителей регионов. Этот экзамен, как минимум, половина акимов в лучшем случае сдают на «тройку», - сказал в ходе совещания по эпидситуации Глава государства.
Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что курс иммунизации завершили около 2,8 миллионов казахстанцев.
Напомним, сегодня проходит совещание по эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции в стране с участием Главы государства.