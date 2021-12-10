+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в органах ЕАЭС

10 Декабря 2021 16:51
Поделиться:
Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в органах ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в органах Евразийского экономического союза, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Владимир Путин - о создании ЕАЭС: С лёгкой руки Первого Президента Казахстана этот процесс начал развиваться
Бинали Йылдырым: Смогу воспользоваться советами как Касым-Жомарта Токаева, так и Нурсултана Назарбаева Наладить  в рамках ЕАЭС производство микрочипов, применяемых в производстве автомобилей, предложил Президент РК Казахстан, Россия и Беларусь планируют взаимное признание кодов маркировки обуви

«В текущем году были утверждены основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года. Это основополагающий документ, который определяет вектор развития промышленной кооперации на среднесрочный период», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Кроме того, как отметил Глава государства, утвержден план мероприятий по реализации основных направлений транспортной политики на 2021-2023 годы.

«Документ содержит масштабные цели и глобальные приоритеты развития трансграничных коридоров, таких как: интеграция транспортных систем стран Евразийского экономического союза в мировую сеть, создание и развитие евразийских коридоров, развитие науки и инноваций в сфере транспорта», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК добавил, что в рамках цифровой повести дня ЕАЭС реализуется проект: унифицированная система поиска «Работа без границ», запущена программа «Путешествуй без COVID-19», утвержден план мероприятий по формированию экосистем цифровых, транспортных коридоров Евразийского экономического союза, подготовлена правовая основа внедрения навигационных пломб для отслеживания грузов,

«Активно реализуется и внешняя политика Евразийского союза. С июля этого года вступило в силу соглашение о зоне свободной торговли с Сербией. Комиссией подписаны: программа сотрудничества с Андским сообществом в сфере конкуренции, меморандум и план совместных мероприятий с Правительством Республики Узбекистан, также меморандумы о взаимопонимании с ШОС, Исламской организацией по продовольственной безопасности, ВОЗ и Секретариатом по экономической интеграции в Центральной Америке», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Глава государства выразил благодарность за проделанную работу Правительствам всех стран и Евразийской экономической комиссии.


Подписывайтесь на наш канал:

#Президент Казахстана   #ЕАЭС  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Владимир Путин - о создании ЕАЭС: С лёгкой руки Первого Президента Казахстана этот процесс начал развиваться
Бинали Йылдырым: Смогу воспользоваться советами как Касым-Жомарта Токаева, так и Нурсултана Назарбаева
Наладить  в рамках ЕАЭС производство микрочипов, применяемых в производстве автомобилей, предложил Президент РК
Казахстан, Россия и Беларусь планируют взаимное признание кодов маркировки обуви
Популярное
1 Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
2 За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
3 Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
4 Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
5 Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
6 Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
Читайте также
Казахстан, Россия и Беларусь планируют взаимное признание кодов маркировки обуви
Нурлан Нигматулин: Касым-Жомарт Токаев взял на вооружение мудрую политику Елбасы
Президент поручил продлить сроки действия прежних порогов достаточности до 1 апреля 2022 года
За двойное гражданство выдворили из страны жительницу Карагандинской области
Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
Глава государства своим решением снял многие вопросы - Даурен Абаев о продлении сроков порогов достаточности
Фейк: «Цена вакцины Pfizer – 50 000 тенге»
Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив