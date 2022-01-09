НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал документ об объявлении общенационального траура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«В связи с гибелью людей в результате совершенных в Республике Казахстан террористических актов объявить 10 января 2022 года общенациональный траур в Республике Казахстан», - говорится в тексте документа.

Ранее пресс-секретарь Главы государства Берик Уали сообщил , что Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура.