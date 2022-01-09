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    18:45, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев подписал документ об  объявлении общенационального траура

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал документ об объявлении общенационального траура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате террористических актов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    «В связи с гибелью людей в результате совершенных в Республике Казахстан террористических актов объявить 10 января 2022 года общенациональный траур в Республике Казахстан», - говорится в тексте документа.

    Ранее пресс-секретарь Главы государства Берик Уали сообщил , что Касым-Жомарт Токаев принял решение объявить 10 января 2022 года днем общенационального траура.


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