Касым-Жомарт Токаев поддержал идею создания Tik-Tok проекта по истории страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение членов Совета АНК о создании Tik-Tok проекта по истории страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы высказали очень интересное предложение в том, что касается привлечения детей к искусству, к культуре. Я поддерживаю это предложение, обращаюсь к акимам областей. Действительно, давайте попробуем начать и такую работу, как открытие детских народных театров. У нас среди детей огромное количество талантов. Буквально вчера я был в Жезказгане и видел, как дети занимаются разного рода искусствами, в том числе и игрой на домбре. Это радует, но мы должны оказывать поддержку таким детям, а их очень большое количество», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

Глава государства поддержал предложение по созданию проекта об истории страны.

«Я поддерживаю ваше предложение в отношении создания Tik-Tok проекта по истории нашего края. Действительно, это очень хороший проект, сейчас молодежь сидит в основном в Instagram и Tik-Tok, но это реальность нашей жизни. Давайте, вписываться в эту реальность соответствующим образом и положительно влиять на воспитание и культуру наших детей», - заключил Президент.









Напомним, в столице стартовало расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.