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    12:06, 21 Октябрь 2021 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев поддержал идею создания Tik-Tok проекта по истории страны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение членов Совета АНК о создании Tik-Tok проекта по истории страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вы высказали очень интересное предложение в том, что касается привлечения детей к искусству, к культуре. Я поддерживаю это предложение, обращаюсь к акимам областей. Действительно, давайте попробуем начать и такую работу, как открытие детских народных театров. У нас среди детей огромное количество талантов. Буквально вчера я был в Жезказгане и видел, как дети занимаются разного рода искусствами, в том числе и игрой на домбре. Это радует, но мы должны оказывать поддержку таким детям, а их очень большое количество», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Совета АНК.

    Глава государства поддержал предложение по созданию проекта об истории страны.

    «Я поддерживаю ваше предложение в отношении создания Tik-Tok проекта по истории нашего края. Действительно, это очень хороший проект, сейчас молодежь сидит в основном в Instagram и Tik-Tok, но это реальность нашей жизни. Давайте, вписываться в эту реальность соответствующим образом и положительно влиять на воспитание и культуру наших детей», - заключил Президент.



    Напомним, в столице стартовало расширенное заседание Совета Ассамблеи народа Казахстана под председательством Президента РК Касым-Жомарта Токаева.


    Теги:
    Президент Ассамблея народа Казахстана Президент Казахстана АНК Интернет Главная Видео История Казахстана
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