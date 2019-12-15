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Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж «Мен қазақпын»

15 Декабря 2019 13:18
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Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж «Мен қазақпын»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж «Мен қазақпын», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Отличная инициатива! Поддерживаю!» - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter, опубликовав видео телеканала Qazaqstan.

На кадрах казахстанцы разного возраста - представители разных этносов и специальностей – исполняют песню «Мен қазақпын».

Как отметил Президент, было бы целесообразно, если бы эта песня приобрела еще большую популярность в целях поднятия духа народа и повышения патриотизма.

«Такие вещи призывают страну к единству», - резюмировал Глава государства.

Напомним, приуроченный ко Дню независимости РК челлендж «Мен қазақпын» запустили павлодарские школьники, взорвавшие соцсети своим видео.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, День Независимости ,
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Ринат Дусумов

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