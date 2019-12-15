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Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж «Мен қазақпын»
15 Декабря 2019 13:18
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал челлендж «Мен қазақпын», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПрезидент РК выразил соболезнования семье государственного и общественного деятеля Султана Сартаева Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев посетили концерт по случаю Дня Независимости Касым-Жомарт Токаев принял народную артистку Казахстана Розу Рымбаеву
«Отличная инициатива! Поддерживаю!» - написал Касым-Жомарт Токаев в своем Twitter, опубликовав видео телеканала Qazaqstan.
— inform.kz inform.kz
На кадрах казахстанцы разного возраста - представители разных этносов и специальностей – исполняют песню «Мен қазақпын».
Как отметил Президент, было бы целесообразно, если бы эта песня приобрела еще большую популярность в целях поднятия духа народа и повышения патриотизма.
«Такие вещи призывают страну к единству», - резюмировал Глава государства.
Напомним, приуроченный ко Дню независимости РК челлендж «Мен қазақпын» запустили павлодарские школьники, взорвавшие соцсети своим видео.
Ключевые слова: Президент Казахстана, День Независимости ,
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