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Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спасателями и волонтерами в области Абай

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
11 Июня 2023, 18:58
Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спасателями и волонтерами в области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - После заседания оперштаба Касым-Жомарт Токаев побеседовал со спасателями и волонтерами, участвующими в ликвидации пожаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Выражаю всем благодарность. Хочу отметить волонтеров. Вы молодцы! Ваш труд не останется незамеченным государством.

Случилась большая трагедия. Погибли 14 человек. Только что я встречался с местными жителями. Ситуация очень серьезная. Поэтому мы должны сплотиться и работать вместе, как один народ, одна нация.

Только что я провел заседание оперативного штаба, на котором мы обсудили организационные вопросы. Самое главное, мы должны своевременно реагировать на такие ситуации, особенно пожары, и не допускать человеческих жертв», – сказал Президент.


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