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Касым-Жомарт Токаев озвучил решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
25 Мая 2023, 19:14
Касым-Жомарт Токаев озвучил решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, озвучил меры для создания общего цифрового мультимодального коридора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Также можно было бы рассмотреть возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана. Это значительно расширит географию экспорта государств-членов, укрепит наши логистические возможности.

Наряду с развитием физической инфраструктуры крайне важно выработать предметные решения по созданию общей цифровой системы транзита товаров. Она должна быть надежной, но простой в использовании и основываться на передовых цифровых технологиях.

Следует решить вопросы использования электронных пломб, гарантийной системы оперативного информационного обмена, а также развития системы «Е-окна». Эти меры позволят создать общий цифровой мультимодальный коридор, который ускорит товаропотоки и оптимизирует цепочки поставок», - сказал Президент.

Напомним, в среду Глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По прибытию в Москву Президент Казахстана принял участие в пленарном заседании Евразийского экономического форума «Евразийская интеграция в многополярном мире».

Также Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.


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