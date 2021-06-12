Касым-Жомарт Токаев отметил большой потенциал казахстанской молодежи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев поприветствовал участников Форума президентского молодежного кадрового резерва, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! Поздравлю Вас с открытием Форума президентского молодежного кадрового резерва. Это собрание самых лучших», - говорится в приветственной речи Касым-Жомарта Токаева, которую зачитал, открывая работу форума помощник Президента РК Ерлан Карин.

Глава государства отметил, что особое внимание уделяет вопросу становления молодого поколения верного национальным интересам и государству.

«Нам очень важно открыть дорогу активной и патриотичной молодежи. Мы создадим все условия для того, чтобы они набирались опыта, работая на ответственных должностях. Сохраняя преемственность, мы подготовим новое поколение государственных управленцев. Для этого и был объявлен конкурс и комиссия отобрала 300 человек. Я встречался с победителями конкурса в январе прошлого года и поделился своими мыслями о предстоящих задачах и дал направление. После этого многие из вас были назначены на различные должности. В этом году из вашего числа были избраны два депутата Мажилиса. Также двое граждан стали членами Национального совета общественного доверия. Я знаю девушек и парней, которые работают в регионах. То, что молодежь работает во благо своего государства и народа это положительное начинание. Потому что это настоящая школа жизни», - добавил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев также отметил большой потенциал казахстанской молодежи.

«Вы, разносторонне развиваясь, предложили конкретные проекты и масштабные инициативы. Это все является показателем большого потенциала молодого поколения», - подчеркнул Президент Казахстана.

По словам организаторов, Форум президентского молодежного кадрового резерва должен стать платформой по освещению результатов работы резервистов за полтора года.

Здесь любой член ПМКР сможет рассказать свою историю успеха, предложить идеи по развитию государства или отрасли и презентовать собственные проекты руководителям высшего звена напрямую.

Форум позволит резервистам получить качественную обратную связь с представителями государственных органов, а лучшие концепции могут внедрить в работу государственного аппарата.

Напомним, в августе 2019 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ по вопросам Президентского молодежного кадрового резерва. В исполнение Указа в резерв было отобрано 300 человек.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями Президентского молодежного кадрового резерва. Как отмечал ранее Глава государства, в этот список вошли лучшие молодые люди, которые доказали свою состоятельность среди сотен и тысяч кандидатов. Изначально о своем желании участвовать в отборе в Президентский кадровый резерв заявляли 13 тысяч человек.

Как сообщалось, в этом году состоится второй набор в Президентский резерв.