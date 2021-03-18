Когда состоится второй набор в Президентский кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году состоится второй набор в Президентский резерв. Об этом сообщил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы РК Дархан Жазыкбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер отметил, что в Казахстане будут усовершенствованы механизмы по поиску и привлечению талантов на государственную службу. Кроме того, будет продолжена работа по дальнейшей систематизации отбора в Президентский молодежный кадровый резерв для привлечения талантливой молодежи и повышения потенциала государственного аппарата.

«В частности, в текущем году состоится второй набор в Президентский резерв. Одной из проблем государственной службы остается недостаток профильных и уникальных специалистов в госорганах. Для привлечения таких людей, обладающих необходимыми компетенциями, будут расширены элементы «позиционной» модели, но с сохранением принципов меритократии», - сказал Дархан Жазыкбаев на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют ввести практику прохождения госслужащими стажировок в международных организациях.

«Глава государства утвердил Концепцию развития государственного управления до 2030 года. Концепция направлена на построение «человекоцентричной» модели государственного управления, где «Люди прежде всего». Новая модель государственного управления будет базироваться на принципах «слышащего», эффективного, подотчетного, профессионального и прагматичного государства», - сказал Дархан Жазыкбаев.



