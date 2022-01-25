Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня Китай до достоинству входит в группу мировых лидеров по всем ключевым показателям прогресса. Об этом заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, в онлайн-режиме начался саммит «Центральная Азия - КНР» с участием Касым-Жомарта Токаева.

«Наша встреча приурочена к поистине исторической дате - 30-летию установления дипломатических отношений между государствами Центральной Азии и Китая. История наших взаимоотношений уходит корнями в глубь веков. Мы искренне дорожим столь успешным опытом добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Под вашим авторитетным и эффективным руководством, уважаемый Председатель Си Цзиньпин, Китайская народная Республика добилась впечатляющих успехов в своем развитии. Безоговорочно побеждена абсолютная бедность. Совершен потрясающий рывок в экономике, на высочайший уровень вышла наука», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая во время саммита.

«Сегодня Китай до достоинству входит в группу мировых лидеров по всем ключевым показателям прогресса. Китайский экспресс набрал невиданную скорость, уверенно ведя за собой не только отдельные страны, но и целые регионы. К их числу относятся и государства Центральной Азии», - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Во встрече принимают участие Председатель КНР Си Цзиньпин, наряду с Касым-Жомартом Токаевым также президенты Таджикистана Эмомали Рахмон, Кыргызстана - Садыр Жапаров, Узбекистана - Шавкат Мирзиёев и Туркменистана - Гурбангулы Бердымухамедов.