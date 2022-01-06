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Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ

6 Января 2022, 00:48
Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обратился к главам ОДКБ с просьбой о помощи в преодолении террористической угрозы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

По словам главы государства, ситуация требует жестких решений. В настоящее время казахстанские военные ведут боевые столкновения с террористами в пригороде Алматы. Кроме того, последние захватили аэропорт, в том числе пять самолетов. От их рук также в городе пострадал целый ряд других инфраструктурных объектов. Есть информация о желании террористов подорвать государственный строй в республике. Кроме того, многие из них прошли военную подготовку за рубежом.


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