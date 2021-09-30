Касым-Жомарт Токаев обозначил проблемы грузоперевозчиков на границе с Россией

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил проблемные вопросы грузоперевозчиков на границе с Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хочу остановиться на проблемах грузоперевозчиков, пересекающих нашу границу. Это важный для нас вопрос. На казахстанско-российской границе действует 30 автомобильных пограничных пунктов пропуска. Только пять из них оборудованы инспекционно-досмотровыми комплексами. К сожалению, они периодически выходят из строя. Речь идет о таких пунктах пропуска на границе с Саратовской областью, Оренбургской областью, Челябинской областью, Курганской областью, Тюменской областью и другими», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на ХVII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

Глава государства отметил, что пограничная служба России ввела новые требования по обеспечению технологического прохода грузовых отсеков и автотранспортных средств.

«Водителей заставляют выгружать грузы прямо в досмотровой зоне, что зачастую приводит к порче груза. Перевозчики вынуждены загружать автотранспортные средства на две трети от имеющегося места. Например, в газели вместо положенных 80 тонн теперь грузится от 4 до 6 тонн потребительских товаров. Большегрузы теперь вместо 30-40 тонн перевозят 15-20 тонн товара. В результате увеличиваются транспортные издержки, растет цена товаров», - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в Кокшетау началась работа XVII Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. В работе XVII форума межрегионального сотрудничества двух стран принимают участие Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.