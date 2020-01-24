Касым-Жомарт Токаев - об ОСМС: Все спорные моменты должны решаться в пользу пациента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев указал на некачественную разъяснительную работу по реализации обязательного социального медицинского страхования в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работа по разъяснению и внедрению ОСМС в областях проведена некачественно. Есть опасность отсутствия прогресса в охвате медицинскими услугами и их качестве», - сказал Президент на расширенном заседании Правительства.

В свою очередь, министр здравоохранения Елжан Биртанов отметил, что разъяснительная работа по реализации обязательного социального медицинского страхования ведомством активно продолжается.

«Мы до 1 апреля с целью полноценного охвата всего населения будем предоставлять новые виды медицинских услуг для всех и параллельно будем дальше проводить работу. На сегодня у нас отмечается 50%-ный рост финансирования», - проинформировал министр, отметив увеличение заработной платы медицинских работников с 1 января.

«В ходе реализации системы ОСМС ни один человек не должен быть лишен возможности получать медицинскую помощь из-за каких-либо недоработок государственных органов. Я сейчас это предупреждаю. Все спорные моменты при определении статуса и страхового покрытия должны решаться в пользу пациента», - поручил Глава государства.

Президент напомнил, что сейчас на рассмотрении Мажилиса находится проект нового Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения».

«Он вызвал оживленную дискуссию в нашем обществе. Поэтому данный документ должен обсуждаться открыто, должен учитывать все приемлемые рекомендации Всемирной организации здравоохранения и ОЭСР», - сказал К. Токаев.