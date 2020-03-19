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Касым-Жомарт Токаев - о карантине:  Надо быть готовыми к любым вариантам

19 Марта 2020 19:16
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Касым-Жомарт Токаев - о карантине:  Надо быть готовыми к любым вариантам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал быть готовыми ко всем действиям из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Надо быть готовыми к любым вариантам, причем не самым благоприятным вариантам развития экономики, включая и варианты мобилизационной экономики. Ко всему надо быть готовыми. Ситуация в мире очень тяжелая», - сказал Касым-Жомарт Токаев, посещая блокпост в Нур-Султане.

«Сейчас в нынешней ситуации без таких мер, как карантин невозможно. Видите, что происходит в мире. Нужны согласованные действия, сплоченность и конечно, приходится применять и такие средства как карантин. Думаю, что наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Все это делается для здоровья наших граждан», - отметил Глава государства.

В ходе посещения блокпоста министр здравоохранения РК Елжан Биртанов также доложил Касым-Жомарту Токаеву, на каком уровне работают медицинские работники во время карантинного режима.

В целом по периметру города Нур-Султана на блокпостах в общей сложности несут службу 420 человек.



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Ключевые слова: Президент Казахстана, Безопасность, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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