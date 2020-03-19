Касым-Жомарт Токаев - о карантине: Надо быть готовыми к любым вариантам
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал быть готовыми ко всем действиям из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Надо быть готовыми к любым вариантам, причем не самым благоприятным вариантам развития экономики, включая и варианты мобилизационной экономики. Ко всему надо быть готовыми. Ситуация в мире очень тяжелая», - сказал Касым-Жомарт Токаев, посещая блокпост в Нур-Султане.
«Сейчас в нынешней ситуации без таких мер, как карантин невозможно. Видите, что происходит в мире. Нужны согласованные действия, сплоченность и конечно, приходится применять и такие средства как карантин. Думаю, что наши граждане к этим мерам отнесутся с пониманием. Все это делается для здоровья наших граждан», - отметил Глава государства.
В ходе посещения блокпоста министр здравоохранения РК Елжан Биртанов также доложил Касым-Жомарту Токаеву, на каком уровне работают медицинские работники во время карантинного режима.
В целом по периметру города Нур-Султана на блокпостах в общей сложности несут службу 420 человек.
- Президент РК заслушал отчет председателя Национального банка
- Как изменится движение поездов по станциям Нур-Султан и Алматы с 22 марта
- Какова ситуация по коронавирусу в Казахстане 19 марта
- Глава государства оценил готовность по обеспечению режима карантина в Нур-Султане
- Спекуляцию на средствах дезинфекции пресекли в Павлодарской области
- Касым-Жомарт Токаев посетил блокпост в Нур-Султане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана