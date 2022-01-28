Касым-Жомарт Токаев: «Nur Otan» должна обновиться
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости обновления партии «Nur Otan», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, равноудаленный статус Главы государства нужно окончательно закрепить в обширном пакете политических реформ.
«Мною выдвинута масштабная повестка всесторонней модернизации страны. «Nur Otan» должна активно включиться в ее реализацию и выступить настоящим мотором прогрессивных преобразований и обновления Казахстана», - заявил во время съезда партии Касым-Жомарт Токаев.
«Но для этого «Nur Otan» должна сама обновиться. Потребуется не косметическая перезагрузка, а кардинальная перестройка всей работы партии», - обратился Президент.
Напомним, начал работу внеочередной XXI Съезд партии «Nur Otan», в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев был избран Председателем партии «Nur Otan».
Отметим, что в режиме видеоконференцсвязи в Съезде участвуют руководство страны, члены Политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены правительства.
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