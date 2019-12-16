Касым-Жомарт Токаев: Независимость возможна только в рамках сильного государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан отмечает 28-ю годовщину своей Независимости. Путь, пройденный за эти годы, и достижения страны в ходе суверенного развития, убедительно демонстрируют мировому сообществу большой потенциал нашего государства, готовящегося войти в число 30 развитых стран мира.

Экономика Казахстана успешно противостоит негативному влиянию мировых кризисов. Также стабильной остается внутриполитическая ситуация, государство неуклонно и поступательно идет по пути демократического развития. Казахстан развивает взаимовыгодное экономическое сотрудничество со странами всех регионов мира. Международный авторитет, заслуженный за годы Независимости, позволяет Казахстану быть активным участником важнейших глобальных политических процессов.

Официальный отсчет истории Независимости Казахстана начинается с 16 декабря 1991 года – это день, когда Президент Нурсултан Назарбаев подписал Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». Но это произошло не вдруг, а вследствие и в развитие целого ряда политических процессов и явлений, начавшихся задолго до провозглашения Независимости. На некоторые моменты этого периода нашей истории следует обратить особое внимание, поскольку они предопределили весь дальнейший ход событий, приведших к образованию суверенного государства – Республики Казахстан.

Предпосылки для распада СССР и возникновения новых суверенных государств появились в результате изменения политической атмосферы в Советском Союзе в 80-е годы прошлого столетия. Ранее подавляемое стремление всех союзных республик к самостоятельности в условиях гласности и демократизации стало проявляться с возрастающей силой, что привело, в конечном счете, к отделению их от метрополии. Первыми вышли из состава СССР республики Прибалтики, за ними последовали другие.

В Казахстане события развивались следующим образом. 1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы Президента Казахстана, на которых за Нурсултана Назарбаева проголосовали 98,78 процента казахстанских избирателей. А впервые на эту должность Н. Назарбаев был избран Верховным Советом Казахской ССР в апреле 1990 года. Итак, 10 декабря 1991 года Н. Назарбаев вступил в должность Президента Казахстана. В тот же день Верховный Совет республики принял решение о переименовании Казахской Советской Социалистической Республики в Республику Казахстан.

Следует отметить, что Президент Назарбаев еще до провозглашения Независимости, когда Казахстан оставался частью СССР, начал принимать решения, по своей значимости соответствующие статусу главы суверенного государства. А именно, 29 августа 1991 года был подписан Указ Президента КазССР № 409 «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона». Решение мотивировалось тем, что «Казахская ССР выполнила свой долг по созданию ядерного потенциала, обеспечившего стратегический военный паритет между СССР и США, и, принимая во внимание требования общественности республики…». Таким образом, Президент Нурсултан Назарбаев, в условиях все еще сохранявшейся подчиненности Москве, где было немало противников такого шага, собственным Указом отменил решение Совета Министров СССР от 21 августа 1947 года. На Семипалатинском полигоне за время его существования было произведено около 500 ядерных взрывов, которые нанесли огромный урон здоровью и жизни тысяч людей. Не случайно Организация Объединенных Наций с таким воодушевлением поддержала инициативу Казахстана об объявлении 29 августа всемирным Днем действий против ядерных испытаний. А уже после провозглашения Независимости Казахстан отказался от мощного ядерного арсенала, доставшегося в наследство от СССР.

Эти шаги позволили Казахстану получить твердые гарантии безопасности от ядерных держав, а также это дало право нашей стране моральное право выступать на международной арене с мирными инициативами, чем также обусловлено и большое доверие мирового бизнес-сообщества. Конечно, все это было крайне важно для сохранения Независимости и становления нового государства.

Еще один момент нашей истории – напомним, до официального провозглашения Независимости, – буквально через день после вступления в должность Президент Н. Назарбаев подписал Указ «О реабилитации граждан, привлеченных к ответственности за участие в событиях 17-18 декабря 1986 года в Казахстане», и в этом указе день 17 декабря был объявлен Днем демократического обновления. За прошедшие десятилетия эти события были достаточно хорошо изучены и, в контексте ситуации, сложившейся в республике к тому времени, однозначно оцениваются, как стремление молодежи заявить о способности к самостоятельному управлению своей страной.

В те же дни был издан ряд президентских указов, необходимых для сохранения контроля над социально-экономической ситуацией в условиях разваливающегося СССР – о таможне, хозяйственных связях, о мерах социальной поддержки населения и другие.

Далее последовали такие значимые, но малоизвестные молодому поколению события, как решение руководителей России, Беларуси и Украины о создании Содружества Независимых Государств.

Создание СНГ сразу после распада СССР позволило в последующие годы сохранить и укрепить дружественные политические и торгово-экономические связи между государствами СНГ. Это послужило основой для происходящих сегодня интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Как уже упоминалось, 16 декабря 1991 года Президент Назарбаев подписал Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан». Об этом знают все казахстанцы, но молодежь, возможно, не знает, что предшественником этого исторического Закона была Декларация «О государственном суверенитете Казахской ССР», принятая Верховным Советом Казахской ССР еще 25 октября 1990 года. Фундаментальные положения этой Декларации позднее легли в основу Конституции Республики Казахстан. В ней был очень важный пункт, в котором заявлялось, что Казахская ССР сохраняет за собой право свободного выхода из СССР. Уже в этом документе были заложены принципы будущего государственного и общественного устройства независимого Казахстана. Например, подчеркивалась недопустимость насильственных действий против конституционного строя страны, публичных призывов к нарушению целостности ее территории, а также выступлений и действий, разжигающих национальную рознь. Кстати, в пункте 11 указывалось, что «На территории республики запрещаются испытания ядерного оружия, строительство и функционирование испытательных полигонов для иных видов оружия массового уничтожения...» – основываясь на этом положении Декларации, Президент Н. Назарбаев и закрыл Семипалатинский ядерный испытательный полигон.

В своей книге «Эра независимости», вышедшей в декабре 2017 года, Первый Президент-Елбасы отметил:

« Считаю, что наши граждане, особенно молодежь, должны знать, как и почему сформировался наш курс, в каких условиях родился и строился независимый Казахстан, какие люди сыграли важную роль в его становлении, какие события этому сопутствовали…».

И еще цитата из книги Елбасы:

«... можно переломить любые неблагоприятные тенденции, опровергнуть любые негативные прогнозы и достигать самых амбициозных и высоких целей. Залог успеха – постоянное движение вперед». В уходящем году состоялась смена высшей власти в республике, которая может служить образцом для многих государств. Уверенность в том, что в нашем государстве сохраняется преемственность, что Казахстан не сойдет с избранного пути в своем суверенном развитии, придают слова нашего нового Президента Касым-Жомарта Токаева, сказанные им на торжественной церемонии закрытия Года молодежи 10 декабря 2019 года:

– Надо помнить непреложную истину: Независимость страны, ее территориальную целостность следует отстаивать только разумной, внутренней и внешней политикой, а не голосованием в международных организациях. Народ может сохранить свою независимость только в рамках сильного, сплоченного государства. Поэтому, при всем многообразии мнений, главное – не ослабить фундамент, на котором стоит Независимый Казахстан.