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Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Июня 2023, 12:09
Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты Фото: t.me/aqorda_resmi

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Каждый, кто неустанно трудится, рано или поздно станет настоящим профессионалом своего дела. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на втором заседании Национального курултая «Әділетті Қазақстан – Адал азамат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Я также постоянно поднимаю вопросы, связанные с продвижением среди молодежи культа труда и предприимчивости. К примеру, молодые люди из некоторых соседних стран выезжают за рубеж, где активно занимаются бизнесом. Они открывают магазины, кафе и рестораны в национальном стиле, одним словом – зарабатывают. Будет неплохо, если наша молодежь будет следовать таким примерам. Конечно, это не в коей мере не призыв к молодым людям уезжать из страны и трудиться за рубежом. Речь идет прежде всего о том, что нет хорошей или плохой работы, ценен любой честный труд. Не нужно политизировать каждый вопрос, предаваться пустословию и ждать манны небесной, а нужно заниматься конкретными делами, которые позволяют получать легальный доход. На прошлом заседании Национального курултая мною был дан ряд поручений по укоренению среди подрастающего поколения ценностей труда. В частности, благодаря этому в учебные программы школ был возвращен урок труда. Работу в этом направлении необходимо продолжить», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента РК, как прогрессивное общество мы должны всегда с особым почтением относиться к человеку труда.

«Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты. Каждый, кто неустанно трудится, рано или поздно станет настоящим профессионалом своего дела. А настоящие профессионалы будут всегда востребованы. Мы уделяем особое внимание повышению статуса человека труда. В нашей стране существуют различные профессиональные праздники. Однако зачастую они проходят незаметно. На мой взгляд, заслуги лучших специалистов следует отмечать на государственном уровне в День труда. Этот шаг будет способствовать утверждению культа труда в нашем обществе. По сути, ведь не важно какую работу выполняет человек, гораздо важнее, как он ее делает. Будь это министр или аким, строитель, врач или учитель – главное, чтобы каждый добросовестно выполнял возложенные на него задачи, честно зарабатывал себе на жизнь. Обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері» Вадим Басин очень хорошо высказался по вопросам продвижения в нашем обществе ценностей труда. Кто является настоящим человеком труда? Прежде всего, это специалист, который полностью выкладывается, чтобы качественно выполнить свою работу. Настоящий человек труда – это человек дела и ответственный гражданин. К чему приводит безответственность хорошо показали недавние пожары. Такая безответственность есть не только в лесном хозяйстве, но и других отраслях», - сказал К. Токаев.


Президент Казахстана   Молодежь   Национальный курултай  
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