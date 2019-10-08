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Касым-Жомарт Токаев: Наша задача довести Нур-Султан до новых вершин
8 Октября 2019 10:53
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл совещание по вопросам развития столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Новости по темеПрезидент принял председателя правления ОАО «Банк ВТБ» Касым-Жомарт Токаев: Отношения между Казахстаном и Болгарией развиваются успешно Касым-Жомарт Токаев поздравил Владимира Путина с днем рождения
«Наш главный город является главным и особо важным проектом нашей страны. Известная всему миру как модель Назарбаева или Казахстанский путь стратегия берет начало именно с этого города», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент РК добавил, что возведенная по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева столица год от года все больше развивается.
«Сегодня наша столица, расположенная в сердце Евразии, сформировалась как крупный политико-экономический, культурный и образовательный центр. Наша главная задача - дальше развивать наш город и довести его до новых вершин», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Нур-Султан,
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