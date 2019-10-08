Касым-Жомарт Токаев: Наша задача довести Нур-Султан до новых вершин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл совещание по вопросам развития столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наш главный город является главным и особо важным проектом нашей страны. Известная всему миру как модель Назарбаева или Казахстанский путь стратегия берет начало именно с этого города», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент РК добавил, что возведенная по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева столица год от года все больше развивается.

«Сегодня наша столица, расположенная в сердце Евразии, сформировалась как крупный политико-экономический, культурный и образовательный центр. Наша главная задача - дальше развивать наш город и довести его до новых вершин», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.