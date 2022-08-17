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Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Армении
17 Августа 2022 13:50

Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Армении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев выразил Премьер-министру Армении Николу Пашиняну и всему армянскому народу искренние соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в ереванском торговом центре «Сурмалу», которая привела к многочисленным жертвам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В телеграмме Глава государства передал слова глубокого сочувствия родственникам и близким погибших и пострадавших граждан.


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