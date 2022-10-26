Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Риши Сунаку

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления Риши Сунаку по случаю его назначения на пост Премьер-министра Великобритании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Риши Сунака с назначением на пост Премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Глава государства высказал уверенность в том, что лидерские качества и программа преобразований Риши Сунака сыграют решающую роль в построении еще более сильной и устойчивой Великобритании.

«Казахстан высоко ценит многолетнее стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на прочных узах дружбы, взаимного уважения и доверия. Я рассчитываю на то, что наше сотрудничество будет способствовать укреплению политических и экономических отношений и откроет новые возможности для дальнейшего роста во благо наших дружественных государств», – говорится в телеграмме.

Фото:grozny-inform.ru