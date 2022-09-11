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Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Чарльзу III

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
11 Сентября 2022, 22:36
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Чарльзу III

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзу III по случаю его вступления на престол, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Казахстан высоко ценит прочное стратегическое партнерство с Великобританией, основанное на крепких узах дружбы, динамичном политическом диалоге, взаимовыгодных торгово-экономических связях. Твердо убежден, что наше всестороннее взаимодействие в различных областях, в том числе на международной арене, будет и впредь укрепляться на благо наших дружественных народов», – отмечается в телеграмме.

В завершение лидер Казахстана пожелал Королю дальнейших успехов во всех благородных начинаниях, а членам королевской семьи и всем британцам – счастья и процветания.


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