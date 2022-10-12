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Касым-Жомарт Токаев наградил Эмира Катара орденом «Алтын қыран»

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
12 Октября 2022, 11:57
Касым-Жомарт Токаев наградил Эмира Катара орденом «Алтын қыран»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани высшей наградой страны – орденом «Алтын қыран», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ваше превосходительство, господин шейх! Вы вносите неоценимый вклад в устойчивое развитие казахстанско-катарских отношений. Мы высоко ценим это. Учитывая вашу исключительную историческую роль в этой области, я решил наградить Вас орденом «Алтын қыран». Это высшая награда Республики Казахстан. Эта награда, несомненно, будет вписана золотыми буквами в летопись двусторонних отношений. Я готов приложить все усилия, чтобы укрепить нашу дружбу и укрепить наше единство», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе совместного заявления.

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Как напомнил Касым-Жомарт Токаев, на недавней встрече с шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе достигнута договоренность об установлении стратегического партнерства между двумя государствами. Президент Казахстана подчеркнул, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления дружественных отношений.

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани сказал, что рад посетить нашу страну во второй раз, и высказал благодарность Касым-Жомарту Токаеву за вручение высшей награды Республики Казахстан.

Сегодня Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с Эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Акорде.

Как сообщалось ранее, вчера Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретил в столичном аэропорту Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. 13 октября шейх Тамим бен Хамад Аль Тани примет участие в работе VI саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.


Фото : t.me/bort_01


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