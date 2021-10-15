Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС: Сотрудничество с третьими странами становится особенно важным

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С учетом постепенного нивелирования последствий пандемии сотрудничество с третьими странами становится особенно важным. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С учетом постепенного нивелирования последствий пандемии сотрудничество с третьими странами и союзами становится особенно важным», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Президент Казахстана добавил, что переговоры по заключению соглашения о свободной торговле с Израилем, Египтом, Индией продолжаются около 5-6 лет, а рынки Монголии и Индонезии изучаются более двух лет.

«Думаю, комиссия могла бы ускорить переговорные процессы, подготовить предложения по торговому сотрудничеству с другими странами. Понятно, что некоторое замедление этой работы было связано с пандемией. Но постепенно выходя из этой сложной ситуации, полагаю, что переговорный процесс можно было бы ускорить», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, сегодня началось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).