Касым-Жомарт Токаев на заседании ВЕЭС: Сотрудничество с третьими странами становится особенно важным
«С учетом постепенного нивелирования последствий пандемии сотрудничество с третьими странами и союзами становится особенно важным», - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Вместе с тем Президент Казахстана добавил, что переговоры по заключению соглашения о свободной торговле с Израилем, Египтом, Индией продолжаются около 5-6 лет, а рынки Монголии и Индонезии изучаются более двух лет.
«Думаю, комиссия могла бы ускорить переговорные процессы, подготовить предложения по торговому сотрудничеству с другими странами. Понятно, что некоторое замедление этой работы было связано с пандемией. Но постепенно выходя из этой сложной ситуации, полагаю, что переговорный процесс можно было бы ускорить», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, сегодня началось заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).