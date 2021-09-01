Касым-Жомарт Токаев: Межэтническое и межконфессиональное согласие - это наше достояние

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Межэтническое и межконфессиональное согласие- это наше бесценное достояние. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Межэтническое и межконфессиональное согласие - это наше бесценное достояние. Во имя будущего государства мы обязаны сохранить и укрепить внутреннюю стабильность и общенациональное единство», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Глава государства прокомментировал статус русского языка.

«Русский язык обладает статусом официального языка. Его использованию согласно нашему законодательству препятствовать нельзя», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем, Глава государства отметил, что «нет никаких оснований полагать, что поле казахского языка ограничено» и призвал всех изучать его.