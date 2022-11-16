Касым-Жомарт Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути реформ

16 Ноября 2022, 10:48

16 Ноября 2022, 10:48

Касым-Жомарт Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути реформ

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстан проводит активную внешнюю политику, нацеленную на защиту национальных интересов, продвижение ценностей мира, доверия и сотрудничества, сказал Глава государства на встрече с общественностью Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

«Мы должны продвигать свою прогрессивную повестку. Это касается и нашей дипломатии, роль которой в современных геополитических реалиях значительно возрастает. Казахстан проводит активную внешнюю политику, нацеленную на защиту национальных интересов, продвижение ценностей мира, доверия и сотрудничества. Наша внешняя политика нацелена на укрепление безопасности нашей страны, привлечение инвестиций, развитие транспортно-транзитного потенциала, продвижение экспорта. Все это в конечном итоге способствует повышению благосостояния нашего народа. В международных вопросах Казахстан всегда будет твердо придерживаться универсальных принципов Организации Объединенных Наций. С другой стороны, сама организация нуждается в реформах с точки зрения ее преобразования в более инклюзивную глобальную структуру, учитывающую интересы всех государств. Это особенно важно, когда в разных уголках мира возникают военные конфликты, растет недоверие между государствами, усиливаются различные террористические и гибридные угрозы. Находясь в самом центре Евразии, Казахстан ощущает на себе их влияние. Однако мы не свернем с намеченного пути реформ, конечной целью которых является построение мощного государства, справедливого общества», - заявил К. Токаев.

Как подчеркнул Президент, благодаря общенациональному диалогу, активности гражданского общества «мы осуществили масштабные политические преобразования».

«Было реализовано четыре пакета политических реформ. Принят кардинально новый закон о мирных собраниях. Введена выборность сельских акимов, запланирован переход к выборности глав районов. Упрощены условия для создания партий и снижен порог для прохождения в Мажилис. Введена 30-процентная квота в избирательных списках для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями. И все это было лишь малой частью реализованных инициатив, направленных на вовлечение граждан в принятие государственных решений, формирование честных и справедливых «правил игры», искоренение любых форм фаворитизма. Мы последовательно воплощаем в жизнь масштабные политические преобразования, осуществляем реформы в экономике и социальной сфере», - сказал К. Токаев.

По словам Главы государства, эти реформы пользуются поддержкой международного сообщества.

«Абсолютно неправы те, кто пытается представить наши усилия по модернизации Казахстана как якобы ограничение реформы и убедить в этом зарубежных политиков и экспертов. В действительности, проделана очень большая работа. Во всем мире признают, что Казахстан обрел новое содержание и облик. И в этом нет никакого преувеличения. Самое главное это, то что реформы получат дальнейшее развитие. Казахстан будет динамично развиваться и избавится от всех застойных явлений», - заявил К. Токаев.

Фото:t.me/bort_01