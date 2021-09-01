Касым-Жомарт Токаев: Казахстан должен стать центральным цифровым хабом в Евразии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части Евразийского региона. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо создать платформу взаимодействия национальных компаний с IТ-сообществом. Цифровые потребности и запросы квазигоссектора должны максимально обеспечиваться силами отечественных компаний», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием на совместном заседании палат Парламента.

Кроме того, по словам Президента, необходимо поэтапно расширять и обновлять линии передачи данных, сопрягая их с международными коридорами.

«Предстоит создать современные центры обработки данных, которые могут обслуживать соседние страны. Мы должны реализовать свой огромный информационный телекоммуникационный потенциал. В новую цифровую эпоху он будет иметь геополитическое значение», - отметил Глава государства.

«Казахстан должен стать центральным цифровым хабом на значительной части Евразийского региона. Для решения данной задачи нужно усиливаться в кадровом плане. Я прошу Премьер-министра представить мне свои предложения», - заключил К. Токаев.