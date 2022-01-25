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Касым-Жомарт Токаев: Импорт в Казахстан и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадают
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начата работа по наведению порядка на таможенной границе. Об этом, обращаясь к главам КНР и Центральной Азии, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы начали решительную работу по наведению порядка на таможенной границе, в том числе ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями, которые внедряли незаконные схемы и ставили всяческие барьеры для бизнеса. Уверен, результаты борьбы с такими противоправными действиями не за горами», - заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита «Центральная Азия - КНР».
«Хочу заявить, что импорт в Казахстан и транзит в третьи страны ни в коей мере не пострадают. Соответствующее поручение я дал Правительству и правоохранительным органам. В приграничных зонах мы продолжим создавать инфраструктуру, включающую оптово-распределительные и агрологистические центры», - отметил Президент страны.
По словам, Главы государства, все вышеназванные меры уже благоприятно влияют на рост внутрирегиональной торговли.
«К слову, товарооборот Казахстана со странами Центральной Азии только за последний год увеличился почти на 40%. Считаю, нам необходимо эффективно использовать огромные возможности формата взаимодействия Центральной Азии и Китая», - считает Касым-Жомарт Токаев.
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