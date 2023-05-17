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Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры

Редактор:  
Ринат Дусумов
17 Мая 2023, 17:38
Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры Фото: t.me/aqorda_resmi

СИАНЬ. КАЗИНФОРМ - Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин провели переговоры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент выразил признательность Си Цзиньпину за приглашение и радушный прием, а также тепло поздравил его с переизбранием на пост Председателя Китая.

«Для Казахстана Китайская Народная Республика имеет особое значение. Наше сотрудничество основано на незыблемой дружбе и взаимной поддержке. У нас общая цель – активизация двусторонних отношений. Нас объединяет и стремление к укреплению региональной и международной безопасности и сотрудничества. Для нас очень важно дальнейшее развитие вечного всестороннего стратегического партнерства с Китаем», – сказал Глава государства.

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