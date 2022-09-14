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Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин осмотрели выставку «Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий»

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
14 Сентября 2022, 17:48
Касым-Жомарт Токаев и Си Цзиньпин осмотрели выставку «Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После завершения официальных переговоров Главы государств осмотрели выставку «Казахстан – Китай: Диалог тысячелетий», которая демонстрирует глубокие историко-культурные связи двух стран с древних времен до современности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал пресс-службы Акорды «БОРТ №1».

В экспозицию вошли около 40 археологических артефактов и предметов декоративно-прикладного и изобразительного искусства из фондов Национального музея Республики Казахстан, Центрального государственного музея, Музея Первого Президента и Государственного музея искусств им. А. Кастеева.

Как рассказали лидерам Казахстана и Китая, структура выставки состоит из пяти разделов, отражающих центральную идею экспозиции – показ преемственности развития материальной и духовной культуры казахского и китайского народов.

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Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту приземлился самолет Председателя КНР, который прибыл в Казахстан с государственным визитом. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретил его в аэропорту. Главы государств провели встречу в Акорде. По итогам переговоров Главы государств подписали Совместное заявление по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Китайской Народной Республикой.







Фото: t.me/bort_01


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