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Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов

22 Декабря 2022, 18:15
Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ -Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов. Главам государств была представлена подробная информация о реализации совместных проектов между Казахстаном и Узбекистаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В частности, в Казахстане будут запущены проекты по производству бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов в Шымкенте и автомобилей Chevrolet в Костанае. В Узбекистане предусмотрена реализация проектов по производству минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиеёв пожелали успешной реализации совместных проектов и дали старт строительству объектов.



Фото: akorda.kz







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