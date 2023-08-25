Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Республике Казахстан, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.



Перед зрителями выступили танцевальные ансамбли «Зебо», «Гулрез», «Парасту», а также солисты Амирджон Рузи, Шарофат Усмонзода, Ситораи Кароматулло, Тахмина Ниезова, Рахматулло Хошим, Фотимаи Худойберди и другие.

Дни культуры Таджикистана в Казахстане проходят с 23 по 26 августа 2023 года. В рамках мероприятий состоялся показ художественного фильма «Рустам и Сухроб», который является классикой таджикского кинематографа.