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Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
25 Августа 2023, 22:56
Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон открыли Дни культуры Таджикистана в Казахстане Фото: пресс-служба Акорды.

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президенты Касым-Жомарт Токаев и Эмомали Рахмон приняли участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Республики Таджикистан в Республике Казахстан, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Перед зрителями выступили танцевальные ансамбли «Зебо», «Гулрез», «Парасту», а также солисты Амирджон Рузи, Шарофат Усмонзода, Ситораи Кароматулло, Тахмина Ниезова, Рахматулло Хошим, Фотимаи Худойберди и другие.

Дни культуры Таджикистана в Казахстане проходят с 23 по 26 августа 2023 года. В рамках мероприятий состоялся показ художественного фильма «Рустам и Сухроб», который является классикой таджикского кинематографа.

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