Касым-Жомарт Токаев и Ангела Меркель провели переговоры

БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - В Берлине официальная церемония встречи Президента Казахстана прошла перед зданием Ведомства Федерального канцлера. Были подняты флаги Казахстана, Германии и Европейского Союза, главный оркестр Бундесвера исполнил национальные гимны двух государств. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев и Ангела Меркель тепло поприветствовали друг друга и совершили обход роты Почетного караула. Затем состоялось представление членов официальных делегаций обеих стран.

По завершению церемонии Президент Казахстана и Канцлер Германии провели переговоры в расширенном формате.

Основное внимание в ходе обсуждения было уделено активизации двусторонних отношений и перспективам установления стратегического экономического партнерства.

Также были рассмотрены вопросы взаимодействия в сферах образования, науки и культуры.































