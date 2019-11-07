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Касым-Жомарт Токаев: Форум межрегионального сотрудничества стал полноценным механизмом взаимодействия РК и РФ

7 Ноября 2019 21:26
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Касым-Жомарт Токаев: Форум межрегионального сотрудничества стал полноценным механизмом взаимодействия РК и РФ

ОМСК. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании XVI Форума межрегионального сотрудничества отметил, что Омск является своего рода отправной точкой развития наших межрегиональных связей на новом этапе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Именно здесь, в этом городе, 16 лет назад вы с нашим первым Президентом Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым провели Первый Форум приграничных областей. Сегодня Форум вышел далеко за рамки приграничного формата и стал полноценным механизмом взаимодействия наших стран. Об этом свидетельствуют итоги сотрудничества за прошедшие годы», - сказал, обращаясь к Владимиру Путину, Касым-Жомарт Токаев.

Значительно расширилось торгово-инвестиционное взаимодействие. С 2003 по 2018 годы объем взаимной торговли увеличился в 3,5 раза. В 2018 году товарооборот превысил 6,5 трлн тенге.

«Другим важнейшим направлением нашего сотрудничества становятся взаимные инвестиции. С 2005 по 2018 год приток прямых российских инвестиций в Казахстан составил около 14 млрд долларов. Общий объем инвестиций казахстанского бизнеса в Россию составил более 4 млрд долларов. Это 3-е место в общем портфеле казахстанских инвестиций за рубеж», - проинформировал Глава государства.

В Казахстане сегодня успешно работают более 6800 российских предприятий и 3200 совместных казахстанско-российских компаний, что составляет более трети (38%) от общего числа предприятий с иностранным капиталом.

Активно развиваются совместные проекты в нефтяной, энергетической, финансовой, машиностроительной, горнорудной, химической и других отраслях экономики.

«Хочу отметить растущий уровень двустороннего взаимодействия в области энергетики. Наиболее активно развивается сотрудничество в нефтегазовой сфере. С момента основания Каспийским Трубопроводным Консорциумом через нефтепровод «Тенгиз-Новороссийск» на мировой рынок поставлено более 500 млн тонн нефти», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Большая работа идет в рамках Евразийского экономического союза.

«Наши регионы активно пользуются возможностями в рамках союза. Растет взаимная торговля, расширяется номенклатура поставляемых товаров, увеличиваются инвестиции. Предстоит рассмотреть Стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года и ряд других документов. В прошлом году в Актау наши страны совместно с другими прикаспийскими государствами достигли исторической договоренности – подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря», - отметил Президент РК.

Глава государства добавил, что Конвенция заложила устойчивую основу для рационального и мирного использования природных ресурсов, для углубления экономического сотрудничества в бассейне Каспийского моря в целом. Во многом благодаря именно конструктивному подходу казахстанского и российского руководства, эта историческая договоренность стала реальностью.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Россия,
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Автор:

Олеся Жуковень

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