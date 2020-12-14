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Касым-Жомарт Токаев: Достижения Независимости – это результат общего труда всех казахстанцев

Автор:  
Ринат Дусумов
14 Декабря 2020, 20:41
Касым-Жомарт Токаев: Достижения Независимости – это результат общего труда всех казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Достижения Независимости – это результат общего труда всех наших соотечественников, заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает МИА «Казинформ».

«В канун Дня Независимости вручил государственные награды и премии гражданам, внесшим значительный вклад в укрепление государственности, развитие экономики и культуры Казахстана», - сообщил в Twitter Касым-Жомарт Токаев.

«Достижения Независимости – это результат общего труда всех наших соотечественников. Но впереди – много работы», - подчеркнул Президент Казахстана.

Напомним, в канун Дня Независимости страны Указом Президента Республики Казахстан большая группа граждан отмечена государственными наградами за значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами, активную общественную деятельность.

Полный текст выступления Президента РК на церемонии вручения госнаград можно прочитать здесь.




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