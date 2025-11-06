Касым-Жомарт Токаев встретился с казахстанскими студентами в США

Глава государства провел краткую беседу с соотечественниками и пожелал им успехов.

Напомним, Президент Казахстана прибыл с визитом в Вашингтон. Главу нашего государства встретил первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау.

Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «Центральная Азия – США».