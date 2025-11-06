04:04, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев встретился с казахстанскими студентами в США
Президент Касым-Жомарт Токаев встретился со студентами, обучающимися в США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Глава государства провел краткую беседу с соотечественниками и пожелал им успехов.
Напомним, Президент Казахстана прибыл с визитом в Вашингтон. Главу нашего государства встретил первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау.
Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «Центральная Азия – США».