    04:04, 06 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев встретился с казахстанскими студентами в США

    Президент Касым-Жомарт Токаев встретился со студентами, обучающимися в США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев встретился с казахстанскими студентами в США
    Фото: Акорда

    Глава государства провел краткую беседу с соотечественниками и пожелал им успехов.

    Напомним, Президент Казахстана прибыл с визитом в Вашингтон. Главу нашего государства встретил первый заместитель Госсекретаря США Кристофер Ландау. 

    Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Дональдом Трампом, а также примет участие в саммите «Центральная Азия – США».

    Касым-Жомарта Токаева приветствовали казахстанские студенты, обучающиеся в США
    Фото: Акорда

     

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев США
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор
