Касым-Жомарт Токаев высказался о программной статье Владимира Путина

Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил признательность Президенту России Владимиру Путину за содержательный материал, опубликованный в преддверии его государственного визита в Астану в газете «Казахстанская правда», передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня с большой радостью мы принимаем в Астане с государственным визитом Президента Российской Федерации уважаемого Владимира Владимировича Путина. Рассматриваю этот визит как исключительно важное событие в развитии стратегического партнерства и союзнических отношений Казахстана и России. Прежде всего, хочу поблагодарить Президента России за содержательную статью, опубликованную в преддверии нашей встречи, — сказал Президент.

По его словам, этот материал воспринят в нашей стране с неподдельным интересом, поскольку содержит обширные фактические данные и выводы, имеющие большое значение для дальнейшего успешного развития сотрудничества на основе добрососедства и взаимного уважения.

— Не могу не высказать согласия с тезисом о том, фундаментом казахстанско-российского взаимодействия является общая ответственность за стабильность и развитие всего евразийского пространства. Выражаю сердечную признательность за добрые слова в адрес Казахстана и высокую оценку проводимых в нашей стране реформ, — добавил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, в преддверии госвизита в Республику Казахстан вышла статья Президента России Владимира Путина «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии» в газете «Казахстанская правда».

Президент Российской Федерации прибыл 27 мая в Казахстан с государственным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин провели 28 мая переговоры в узком составе, в ходе которых Президент РК предложил провести форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России 20 августа в Омске. В ходе переговоров в расширенном составе Касым-Жомарт Токаев заявил, что объем взаимного товарооборота между Казахстаном и Россией в ближайшее время может превысить 30 млрд долларов, более 170 совместных проектов на 53 млрд долларов реализуют Казахстан и Россия.

По итогам переговоров глав государств был подписан ряд новых соглашений, в том числе совместное заявление «О семи основах дружбы и добрососедства народов Казахстана и России».



28 мая с участием глав государств-членов Евразийского экономического союза пройдет Евразийский экономический форум.

29 мая состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

