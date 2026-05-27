Партнерство России и Казахстана опирается на принципы взаимного уважения и доверия — Путин

В преддверии госвизита в Республику Казахстан вышла статья президента России Владимира Путина «Россия — Казахстан: союз в сердце Евразии» в газете «Казахстанская правда». В ней он дал развернутую оценку двусторонних отношений, подчеркнув их союзнический характер и долгосрочную стратегическую направленность, передает корреспондент агентства Kazinform.

Владимир Путин отметил, что отношения двух стран формировались на основе многолетнего исторического опыта, культурной близости и доверия между народами.

— Россию и Казахстан связывают по-настоящему прочные узы дружбы, добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, в основе которых — общая история, тесное переплетение культур и человеческих судеб. Стратегическое партнерство и союзничество двух стран опираются на нерушимые принципы взаимного уважения и доверия, выступают важным фактором обеспечения мира, стабильности и социально-экономического развития на всем евразийском пространстве. Подчеркну, в нашей стране с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его эффективной, поддерживаемой народом политической системой, — подчеркнул он.

Президент РФ подчеркнул, что в России с большим уважением относятся к сильному и процветающему Казахстану с его эффективной, поддерживаемой народом политической системой, стабильной и динамично растущей экономикой.

— Недавно ваша республика приняла новую, отвечающую духу времени и ориентированную в будущее Конституцию. Голосуя за нее, казахстанские граждане подавляющим большинством выразили одобрение проводимому Президентом Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым курсу на упрочение государственных институтов, на комплексную модернизацию страны, достижение устойчивого социально-экономического и духовно-нравственного развития. Убежден, что все эти масштабные пре­образования будут успешными и на деле поспособствуют укреп­лению государства и росту благосостояния людей, — отметил В. Путин.

Отдельно Владимир Путин подчеркнул, что у него с Президентом Касым-Жомартом Токаевым «выстроились действительно дружеские, искренние отношения».

— Наши встречи, беседы всегда проходят в доверительной атмосфере и ориентированы на результат. Во главу угла мы неизменно ставим наращивание взаимовыгодных российско-казахстанских связей во всех областях, — подчеркнул он.

Говоря об экономическом сотрудничестве, Владимир Путин сообщил, что с участием российских инвесторов в республике реализуется порядка 70 крупных проектов, в том числе в автомобилестроении, тяжелом машиностроении, химической промышленности и других технологичных отраслях. Благодаря этому уже создано более 60 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, по приглашению Президента Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом 27–29 мая посетит Президент Российской Федерации Владимир Путин.