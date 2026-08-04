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    Глава государства выразил соболезнования в связи с кончиной Халық қаһарманы Ивана Гапича

    Глава государства направил телеграмму соболезнования родным и близким Халық қаһарманы Ивана Гапича, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования
    Фото: Акорда

    Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана войны и труда, Халық қаһарманы Ивана Гапича.

    — Иван Степанович добровольцем пошел на фронт и прошел всю войну в качестве связиста. Вернувшись на Родину, многие годы посвятил честной и добросовестной службе в органах прокуратуры. Человек высоких моральных принципов, профессионал своего дела, он пользовался заслуженным авторитетом и уважением среди коллег и в обществе. Жизненный путь Ивана Степановича стал достойным примером созидательного патриотизма, верности долгу и присяге, твердой приверженности идеалам справедливости. Светлая память об Иване Степановиче навсегда сохранится в наших сердцах, — говорится в телеграмме.

    Народный герой Казахстана, ветеран Великой Отечественной войны и труда Иван Гапич скончался на 104-м году жизни.

    Касым-Жомарт Токаев Акорда Соболезнования Президент Казахстана Халық Қаһарманы Ветераны войны
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор