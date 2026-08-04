Ушел из жизни Халық Қаһарманы Иван Гапич

Народный герой Казахстана, ветеран Великой Отечественной войны и труда Иван Гапич скончался на 104-м году жизни. Об этом сообщил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на своей странице в Facebook, передает корреспондент агентства Kazinform.

Иван Степанович родился в 1923 году в Акмолинской области, образование получил в Алматы.

Во время Великой Отечественной войны он участвовал в освобождении Польши, Чехословакии и Украины. Был участником Парада Победы в Москве.

После войны Иван Гапич многие годы работал в органах прокуратуры. Его жизненный путь, наполненный воинским и трудовым подвигом, стал примером мужества, патриотизма и преданности Родине.