Ушел из жизни Халық Қаһарманы Иван Гапич
Народный герой Казахстана, ветеран Великой Отечественной войны и труда Иван Гапич скончался на 104-м году жизни. Об этом сообщил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на своей странице в Facebook, передает корреспондент агентства Kazinform.
Иван Степанович родился в 1923 году в Акмолинской области, образование получил в Алматы.
Во время Великой Отечественной войны он участвовал в освобождении Польши, Чехословакии и Украины. Был участником Парада Победы в Москве.
После войны Иван Гапич многие годы работал в органах прокуратуры. Его жизненный путь, наполненный воинским и трудовым подвигом, стал примером мужества, патриотизма и преданности Родине.
— Каждый раз, когда мы навещали Ивана Степановича, он благословлял нас, желал мира стране и целостности нашей земли. Он внес большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. Выражаю искренние соболезнования семье Гапич и всем жителям региона. Его подвиг и светлая память навсегда останутся в сердцах людей, — написал глава региона.