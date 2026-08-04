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    Ушел из жизни Халық Қаһарманы Иван Гапич

    Народный герой Казахстана, ветеран Великой Отечественной войны и труда Иван Гапич скончался на 104-м году жизни. Об этом сообщил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на своей странице в Facebook, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Иван Гапич
    Фото: акимат ЗКО

    Иван Степанович родился в 1923 году в Акмолинской области, образование получил в Алматы.

    Во время Великой Отечественной войны он участвовал в освобождении Польши, Чехословакии и Украины. Был участником Парада Победы в Москве.

    После войны Иван Гапич многие годы работал в органах прокуратуры. Его жизненный путь, наполненный воинским и трудовым подвигом, стал примером мужества, патриотизма и преданности Родине.

    — Каждый раз, когда мы навещали Ивана Степановича, он благословлял нас, желал мира стране и целостности нашей земли. Он внес большой вклад в патриотическое воспитание молодого поколения. Выражаю искренние соболезнования семье Гапич и всем жителям региона. Его подвиг и светлая память навсегда останутся в сердцах людей, — написал глава региона.

    ЗКО Ветераны войны ВОВ Западно-Казахстанская область
    Данагуль Карбаева
    Данагуль Карбаева
    Автор