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    16:52, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным ветерана ВОВ Абдыгали Каймолдина

    Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной ветерана Великой Отечественной войны, «Халық қаһарманы» Абдыгали Каймолдина, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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    Фото: акимат Абайской области

    - Абдыгали Каймолдин был мужественным человеком, который будучи юношей ушел на фронт и внес весомый вклад в приближение Великой Победы. В мирное время активно участвовал в государственной и общественной деятельности, долгие годы беззаветно служил на благо Родины. Имя и светлый образ Абдыгали Каймолдина, служившего достойным примером, навсегда останутся в памяти нашего народа, – говорится в телеграмме.

    Ранее Президент Казахстана направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Индии.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Соболезнования ВОВ Ветераны
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
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