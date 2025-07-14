Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным ветерана ВОВ Абдыгали Каймолдина

- Абдыгали Каймолдин был мужественным человеком, который будучи юношей ушел на фронт и внес весомый вклад в приближение Великой Победы. В мирное время активно участвовал в государственной и общественной деятельности, долгие годы беззаветно служил на благо Родины. Имя и светлый образ Абдыгали Каймолдина, служившего достойным примером, навсегда останутся в памяти нашего народа, – говорится в телеграмме.