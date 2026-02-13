18:48, 12 Февраль 2026 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьеру Канады после трагедии в школе
Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Канады Марку Карни в связи с трагической гибелью невинных людей в результате стрельбы в средней школе города Тамблер-Риджа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
Президент Казахстана выразил солидарность с народом Канады и передал слова искренней поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.