    18:48, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьеру Канады после трагедии в школе

    Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Канады Марку Карни в связи с трагической гибелью невинных людей в результате стрельбы в средней школе города Тамблер-Риджа, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Акорда Ақорда
    Фото: Агибай Аяпбергенов /Kazinform

    Президент Казахстана выразил солидарность с народом Канады и передал слова искренней поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

    Касым-Жомарт Токаев Соболезнования Президент Казахстана Канада
