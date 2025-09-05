Касым-Жомарт Токаев: В годы Независимости добыча нефти в стране выросла в четыре раза

— Атырауский нефтеперерабатывающий завод был введен в строй 80 лет назад. Коллектив Шымкентского нефтеперерабатывающего завода празднует 40-летие, а национальная компания QazaqGaz — свой четвертьвековой юбилей. Несомненно, эти знаменательные даты наглядно демонстрируют значимость нефтегазовой отрасли для страны. Как известно, нефть и газ — наши стратегически важные ресурсы. Нефтяная промышленность в значительной степени определяет экономический рост и процветание Казахстана. В годы Независимости мы в полной мере ощутили всю ценность черного золота. И сегодня эта отрасль развивается динамичными темпами. Казахстан занимает лидирующие позиции на мировом нефтяном рынке, добыча нефти в стране выросла в четыре раза и в ближайшее время достигнет отметки в 100 млн тонн в год, — отметил Глава государства.

Фото: Акорда

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что наряду с производством сырья Казахстан уделяет большое внимание его глубокой переработке.

— Модернизированы три крупных нефтеперерабатывающих завода в Атырау, Павлодаре и Шымкенте, что позволило полностью обеспечить внутренний рынок качественными горюче-смазочными материалами. Благодаря целенаправленной работе около 13 миллионов человек получили доступ к природному газу. Сегодня в этом направлении реализуются беспрецедентные масштабные проекты. Ведется строительство нового газоперерабатывающего завода на Кашагане и второй линии газопровода Бейнеу — Бозой — Шымкент. Мы также начали производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Планируется запуск крупных нефтегазохимических проектов, которые обеспечат создание около 20 тысяч рабочих мест. Среди них важное место принадлежит заводу «Полиэтилен», который возводится совместно с иностранными инвесторами. Объем инвестиций в данный проект превышает 7 миллиардов долларов. Начинается освоение таких крупных морских месторождений, как «Каламкас-море» и «Хазар» с объемом инвестиций более шести миллиардов долларов. Строительство морских платформ будет вестись на отечественных верфях, что станет большим событием для нефтегазовой отрасли Казахстана. Все эти проекты будут способствовать укреплению энергетического потенциала и поступательному росту экономики страны на благо всех граждан, — заявил он.

Фото: Акорда

Президент считает, что мировая нефтегазовая отрасль находится в центре внимания многих государств и известных экспертов. Будущее отрасли обсуждается с точки зрения ее влияния на перспективы развития мировой экономики.

— На мой взгляд, углеводороды по-прежнему будут играть ключевую роль в мировой энергетике и, следовательно, в энергетике Казахстана. Как показывает опыт ряда стран, включая европейских, альтернативные источники энергии могут выполнить своего рода вспомогательные функции. Кроме того, необходимо обратить внимание на применение передовых технологий с целью полной очистки природного угля для его промышленного применения, прежде всего, в строительстве электростанций. Как известно, уголь занимает около 70 процентов в энергобалансе Казахстана, наша страна входит в мировую десятку по производству угля, и от этого преимущества отказываться не следует, а, напротив, следует эффективно использовать его, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев отметил, что перед отечественным нефтегазовым комплексом стоит актуальная задача технологической модернизации, в том числе путем внедрения искусственного интеллекта

— Современные технологии должны содействовать оптимизации добычи, транспортировки и переработки нефти и нефтепродуктов. Отечественная нефтегазовая индустрия должна соответствовать современным требованиям. Крайне важно внедрять в отрасль чистые и передовые технологии. Необходимо активизировать геологоразведочные работы и сделать упор на открытие новых месторождений. Кроме того, чтобы выдержать глобальную конкуренцию, нам в первую очередь нужны квалифицированные кадры. Необходимо привлекать в отрасль образованных, молодых специалистов и максимально использовать человеческий потенциал. Следует обновить образовательные программы и совершенствовать деятельность исследовательских центров. Качественное выполнение этих задач позволит нам построить Справедливый, Сильный, Чистый и Процветающий Казахстан, — подчеркнул Глава государства.

Фото: Акорда

Глава государства также высказался о роли человека труда в обществе.

– Как я не раз подчеркивал в своих выступлениях, трудолюбие – одно из самых ценных качеств. Народ, который ценит честный труд, всегда будет в авангарде прогресса. Не зря у нас говорят: «По труду и почет». Человек труда – это достойный гражданин, который неустанно работает ради светлого будущего своей Родины. Именно поэтому мы последовательно повышаем престиж рабочих профессий, представителям которых оказываются достойные почести. С начала года я не раз вручал награды гражданам, которые трудятся в различных отраслях экономики. Это отражает доброе отношение, уважение и признание нашего народа, – заявил Президент.

Ранее сообщалось, что Глава государства поздравил работников нефтегазовой отрасли в Акорде и подчеркнул особую роль нефтегазового комплекса в национальной экономике.