Глава государства поздравил работников нефтегазовой отрасли

– Усердно и добросовестно выполняя свою работу, каждый из вас вносит весомую лепту в развитие страны, в полной мере проявляя качества, присущие настоящему человеку труда. Надо отметить, что нефтегазовая индустрия Казахстана имеет свои глубокие традиции и богатую историю. Становлению и процветанию этой отрасли способствовали представители многих трудовых династий. Вы достойно продолжаете славный путь своих старших наставников. Сегодня в нефтегазовом комплексе трудятся более 200 тысяч человек. Я высоко ценю ваш труд и выражаю искреннюю признательность за неустанную деятельность на благо Казахстана, – поблагодарил Президент.

Ранее эксперты изменили прогнозы по росту экономики Казахстана и ценам на нефть. В августе т.г. участники опроса улучшили сценарные условия по цене нефти на всем прогнозном горизонте. На 2025 год медианная оценка стоимости нефти марки Brent повышена с 68,9 до 69,5 долларов за баррель. На 2026 и 2027 годы также ожидается стабилизация цен на уровне 69,5 долларов за баррель (ранее – 69,0 и 68,5 долларов за баррель соответственно).