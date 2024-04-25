Касым-Жомарт Токаев: Сегодня казахстанцы приобретают свой бесценный опыт глубокой модернизации
Сегодня мы приобретаем свой бесценный опыт глубокой модернизации, учимся вместе справляться со всеми трудностями, оперативно и сообща действовать в сложной обстановке. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает агентство Kazinform.
- Сегодня мы предметно обсудили широкий круг вопросов, подвели итоги и определили новые ориентиры многогранной работы по укреплению единства нашего народа. Выступившие высказали актуальные идеи и инициативы. Знаю, что в преддверии сессии в регионах также прошли обстоятельные и плодотворные дискуссии. Благодарю всех за ценные предложения, все они обязательно будут проанализированы и учтены в нашей дальнейшей работе. Уверен, эффективная реализация решений сессии позволит объединить усилия общества в деле построения лучшего будущего для всех граждан Казахстана, - сказал К. Токаев.
По словам Президента, благодаря конструктивному диалогу и действенному партнерству государственных структур с институтами гражданского общества и, прежде всего, с Ассамблеей, мы сможем решить все стоящие перед нами задачи.
- Это особенно важно в такой переломный момент нашей истории, когда мы, преодолевая последствия разрушительных паводков, продолжаем осуществлять кардинальные преобразования во всех сферах, - подчеркнул Президент.
Как отметил Касым-Жомарт Токаев, все государства рано или поздно проходят через различные испытания, переживая коренную, и нередко болезненную, трансформацию.
- Сегодня и мы приобретаем свой бесценный опыт глубокой модернизации, учимся вместе справляться со всеми трудностями, оперативно и сообща действовать в сложной обстановке. Раньше мы часто говорили о закаливших нас тяжелых девяностых. Сейчас многие уже не помнят те времена. Вместе с тем, в последние годы наша страна переживает новую историю преодоления невероятных трудностей. Но благодаря единству и сплоченности мы справляемся с возникающими вызовами и становимся только сильнее. Во время таких ситуаций, подобных нынешним масштабным паводкам, на новый уровень выходит консолидация нашего народа, ярко проявляется солидарность и взаимная поддержка граждан, госаппарат приобретает ценный опыт борьбы с кризисами, - сказал К. Токаев.
Глава государства подчеркнул, что «средства массовой информации и отдельные граждане, называющие себя блогерами, должны понимать, что нагнетание истерии вокруг стихийного бедствия и огульные обвинения идут во вред консолидации общества, создают иллюзию утраты контроля за ситуацией со стороны государственных органов, что является дезинформацией».
- Подобные действия порождают социальную депрессию со всеми ее очевидными последствиями для репутации нашего народа. Поэтому власть во избежание такого рода нежелательных явлений будет принимать меры правового воздействия на лица, ведущие атаки на безопасность нашего государства. В то же время властные органы всех уровней обязаны находиться в тесном контакте с гражданами страны, особенно с авторитетными и ответственными активистами, выслушивать мнение народа и, главное, принимать быстрые и правильные решения. Подавляющее большинство граждан понимают, что государству сейчас приходится распутывать клубок множества застарелых проблем. Правительству необходимо, с одной стороны, в авральном режиме наводить элементарный порядок во многих сферах, а с другой – закладывать основу дальнейшего устойчивого развития страны, - сказал К. Токаев.