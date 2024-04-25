Касым-Жомарт Токаев: Сегодня казахстанцы приобретают свой бесценный опыт глубокой модернизации

Сегодня мы приобретаем свой бесценный опыт глубокой модернизации, учимся вместе справляться со всеми трудностями, оперативно и сообща действовать в сложной обстановке. Об этом заявил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает агентство Kazinform.

- Сегодня мы предметно обсудили широкий круг вопросов, подвели итоги и определили новые ориентиры многогранной работы по укреплению единства нашего народа. Выступившие высказали актуальные идеи и инициативы. Знаю, что в преддверии сессии в регионах также прошли обстоятельные и плодотворные дискуссии. Благодарю всех за ценные предложения, все они обязательно будут проанализированы и учтены в нашей дальнейшей работе. Уверен, эффективная реализация решений сессии позволит объединить усилия общества в деле построения лучшего будущего для всех граждан Казахстана, - сказал К. Токаев.

По словам Президента, благодаря конструктивному диалогу и действенному партнерству государственных структур с институтами гражданского общества и, прежде всего, с Ассамблеей, мы сможем решить все стоящие перед нами задачи.

- Это особенно важно в такой переломный момент нашей истории, когда мы, преодолевая последствия разрушительных паводков, продолжаем осуществлять кардинальные преобразования во всех сферах, - подчеркнул Президент.

Как отметил Касым-Жомарт Токаев, все государства рано или поздно проходят через различные испытания, переживая коренную, и нередко болезненную, трансформацию.

- Сегодня и мы приобретаем свой бесценный опыт глубокой модернизации, учимся вместе справляться со всеми трудностями, оперативно и сообща действовать в сложной обстановке. Раньше мы часто говорили о закаливших нас тяжелых девяностых. Сейчас многие уже не помнят те времена. Вместе с тем, в последние годы наша страна переживает новую историю преодоления невероятных трудностей. Но благодаря единству и сплоченности мы справляемся с возникающими вызовами и становимся только сильнее. Во время таких ситуаций, подобных нынешним масштабным паводкам, на новый уровень выходит консолидация нашего народа, ярко проявляется солидарность и взаимная поддержка граждан, госаппарат приобретает ценный опыт борьбы с кризисами, - сказал К. Токаев.

Глава государства подчеркнул, что «средства массовой информации и отдельные граждане, называющие себя блогерами, должны понимать, что нагнетание истерии вокруг стихийного бедствия и огульные обвинения идут во вред консолидации общества, создают иллюзию утраты контроля за ситуацией со стороны государственных органов, что является дезинформацией».