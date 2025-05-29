20:38, 28 Май 2025 | GMT +5
Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
Глава государства провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, предает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.
Подчеркнуто динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.
Ранее Глава государства провел встречу с Президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой.
А также принял исполнительного сопредседателя совета директоров Ivanhoe Mines Ltd. Роберта Фридланда. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в области геологоразведки, добычи и переработки металлов.