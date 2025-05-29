РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:38, 28 Май 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

    Глава государства провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным, предает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
    Фото: Акорда

    В ходе беседы обсуждены актуальные вопросы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.

    Подчеркнуто динамичное развитие межгосударственных отношений Казахстана и России в духе дружбы, добрососедства и союзничества.

    Ранее Глава государства провел встречу с Президентом Северной Македонии Горданой Силяновской-Давковой.

    А также принял исполнительного сопредседателя совета директоров Ivanhoe Mines Ltd. Роберта Фридланда. В ходе встречи были обсуждены перспективы сотрудничества в области геологоразведки, добычи и переработки металлов.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Казахстан Владимир Путин Международные отношения Россия
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают