    11:52, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Садыром Жапаровым

    Глава государства провел телефонный разговор с Президентом Кыргызстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Садыром Жапаровым
    Фото: Акорда

    Лидеры отметили традиционно высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан 21-22 августа текущего года.

    В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

    Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад Президента Кыргызстана в расширение многопланового сотрудничества двух стран в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Поздравления Кыргызстан Садыр Жапаров
    Динара Жусупбекова
    Автор
