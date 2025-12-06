Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Садыром Жапаровым

Лидеры отметили традиционно высокую динамику двустороннего взаимодействия, обсудили ход реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне, в том числе в рамках официального визита Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан 21-22 августа текущего года.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему дальнейших успехов в государственной деятельности на благо братского кыргызского народа.

Глава государства подчеркнул, что высоко оценивает огромный личный вклад Президента Кыргызстана в расширение многопланового сотрудничества двух стран в духе дружбы, добрососедства и взаимной поддержки.