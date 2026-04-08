Касым-Жомарт Токаев приветствует соглашение о перемирии на Ближнем Востоке

Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и Главнокомандующего вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира.

Данное соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости Президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлеченных в военный конфликт.

Глава нашего государства выразил надежду на долгосрочный характер достигнутой договоренности о перемирии в целях развития мировой торговли и экономического процветания всех государств.

Напомним, что Иран принял условия двухнедельного перемирия. Переговоры начнутся в пятницу в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп заявил о готовности приостановить удары при условии полного открытия Ормузского пролива.