РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:43, 08 Апрель 2026 | GMT +5

    Касым-Жомарт Токаев приветствует соглашение о перемирии на Ближнем Востоке

    Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке, передает агентство Kazinform со ссылкой на советника Президента — пресс-секретаря Президента Республики Казахстан Айбека Смадиярова.

    Акорда
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Президент Касым-Жомарт Токаев приветствует достижение соглашения о полном прекращении огня и перемирии на Ближнем Востоке при посредничестве Премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа и Главнокомандующего вооруженными силами Пакистана фельдмаршала Асима Мунира.

    Данное соглашение стало возможным благодаря доброй воле и мудрости Президента США Дональда Трампа и высшего руководства Ирана, а также всех стран, вовлеченных в военный конфликт.

    Глава нашего государства выразил надежду на долгосрочный характер достигнутой договоренности о перемирии в целях развития мировой торговли и экономического процветания всех государств.

    Напомним, что Иран принял условия двухнедельного перемирия. Переговоры начнутся в пятницу в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп заявил о готовности приостановить удары при условии полного открытия Ормузского пролива.

    Теги:
    Динара Жусупбекова
    Сейчас читают