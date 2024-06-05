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    18:35, 04 Июнь 2024 | GMT +6

    Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного представителя Казахстана при ООН

    Глава государства принял вновь назначенного представителя Казахстана при ООН
    Фото: Акорда

    Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного Постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

    В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Кайратом Умаровым ряд конкретных задач, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.

    Президент отметил важность продолжения последовательной работы с этой универсальной организацией.

    Теги:
    Акорда Президент ООН Сотрудничество Токаев Касым-Жомарт
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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