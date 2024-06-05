18:35, 04 Июнь 2024 | GMT +6
Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного представителя Казахстана при ООН
Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного Постоянного представителя Казахстана при ООН Кайрата Умарова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.
В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев поставил перед Кайратом Умаровым ряд конкретных задач, направленных на дальнейшее укрепление сотрудничества с Организацией Объединенных Наций.
Президент отметил важность продолжения последовательной работы с этой универсальной организацией.